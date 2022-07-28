Второй за сутки фейк армян о ситуации на азербайджано-армянской границе

Распространяемая в армянских СМИ информация о том, что на азербайджано-армянской государственной границе подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь по позициям противоположной стороны, является ложью.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.

В Минобороны сообщили, что эта информация носит характер дезинформации.