https://news.day.az/politics/1482798.html Второй за сутки фейк армян о ситуации на азербайджано-армянской границе
Второй за сутки фейк армян о ситуации на азербайджано-армянской границе
Распространяемая в армянских СМИ информация о том, что на азербайджано-армянской государственной границе подразделения Азербайджанской Армии якобы открыли огонь по позициям противоположной стороны, является ложью.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
В Минобороны сообщили, что эта информация носит характер дезинформации.
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