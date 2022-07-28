https://news.day.az/politics/1482836.html Обсужден турецко-азербайджано-грузинский формат сотрудничества
Обсужден турецко-азербайджано-грузинский формат сотрудничества
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили турецко-азербайджано-грузинский формат сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.
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