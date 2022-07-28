Обсужден турецко-азербайджано-грузинский формат сотрудничества

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили турецко-азербайджано-грузинский формат сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении МИД Грузии.