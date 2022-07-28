Тюркофобия по наследству: куда толкает Армению Кочарян-младший?

Автор: Акпер Гасанов

Яблоко от яблони недалеко падает. Второй президент Армении Роберт Кочарян является автором позорного, скандального, нацистского заявления о том, что "армяне и азербайджанцы генетически несовместимы". По сути, это была армянская разновидность теории расового превосходства. Та, которую в свое время на вооружение взяли в гитлеровской Германии.

К сожалению, по большому счету, Роберт Кочарян так и не был осужден мировым сообществом за эти позорные речи. Он благополучно досидел свой президентский срок до конца, передав власть другому представителю "карабахского клана" Сержу Саргсяну. Этот клан включал в себя и массу иных, не менее позорных персонажей, которые грабили Армению и оккупированные территории Азербайджана с остервенением варваров и временщиков.

В итоге, бывший инженер-механик Степанакертского электротехнического завода и ярый комсомолец Робик Кочарян стал долларовым мультимиллионером. Он мог себе позволить многое, включая сафари в Африке. И он оставил своему сыну Левону огромное финансовое состояние. Но главное- он передал отпрыску свои нацистские взгляды. И не удивительно, что теперь мы увидели презентацию Кочаряна -младшего в роли яркого тюркофоба.

"Есть одна цель - прекратить процесс отуречивания, и для этого мы должны избавиться от руководителей, обслуживающих турецко-азербайджанские интересы", об этом на своей странице в "Facebook" 28 июля написал сын второго президента Армении. Да, пока он не договорился до полного цитирования тезисов своего папаши, но все еще впереди и мы обязательно увидим и нечто подобное.

Пока же мы видим, как Левон Кочарян пошел в большую политику. Пошел без покаяния за все преступления, совершенные его отцом против армянского и азербайджанского народов. Пошел, чтобы сохранить и приумножить, если получится, все усердно награбленное в период правления Роберта Седраковича. И на вооружение он взял лютую тюркофобию.

Тут сложно не удержаться от напоминания о тюркских корнях фамилии Левона Робертовича. Это я к тому, что борьбу с "отуречиванием" ему впору начинать с самого себя, со своих корней. Также хочу напомнить, что 24 сентября 2001 года в ереванском кафе "Поплавок" был убит один из посетителей - гражданин Грузии Погос Погосян. Его убил один из охранников президента Роберта Кочаряна.

А знаете, за что? За то, что Погосян сказал, что Кочарян является "сыном турка". А это я уже к тому, что и среди представителей нынешней армянской власти может найтись тот, чей телохранитель или просто знакомый сочтет, что с Левоном Кочаряном нужно разобраться также, как разобрались с Погосом Погосяном. И что тогда будут делать те, кто насаждали и насаждают в армянском обществе тюркофобию?!

Эффект бумеранга ведь никто не отменял. Но те, кто стремится снова захватить власть в РА об этом не думают. Они ослеплены ненавистью к действующей армянской власти даже больше, чем к Азербайджану и Турции. При этом, они пытаются процесс сведения счетов с теми, кто лишил их власти и денег представить едва-ли не как дело общенациональной важности. Манипуляция? Да, причем очень примитивная.

В том числе и потому, что действующее руководство РА в реальности не особо сильно отличается от тех кто их критикует. Мы же помним, какие хвастливые и провокационные заявления делали Никол Пашинян и его окружение до 44-дневной войны. Но эти слова и бахвальства остались пустым звуком. Враг был разгромлен, справедливость восторжествовала и наши земли были освобождены из-под оккупации.

Именно понимание готовности и способности азербайджана нанести новое сокрушительное поражение Армении на поле боя и отрезвляет нынешнее руководство РА. Именно поэтому они вынуждены изображать "миролюбибие", при это продолжая бесконечные и жалкие "финты ушами". Понимают это и так называемые "реваншисты". Понимают, но гнут свою линию.

Потому, что нет у них иной повестки дня. Все, что они могут предложить армянскому обществу- тюркофобия. Это продолжение политики самоизоляции РА, которая сделала эту страну лузером Южного Кавказа. Это политика провоцирования новых войн. Итог которых очевиден, но в ходе которой погибнут рядовые армяне, тогда как Роберт и Левон Кочаряны останутся в стороне, в качестве провокаторов, мечтающих на чужом горе обрести собственное счастье.