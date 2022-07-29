Азербайджанская армия готовится к новому учебному периоду

В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии продолжается процесс подготовки к новому учебному периоду.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, в связи с началом нового учебного периода в воинских частях был проведен строевой смотр, проверены учебно-материальная база, полигоны, боевая техника, вооружение и боевое оснащение личного состава.

Отметим, что в целях поддержания высокого уровня боевой подготовки учебный процесс в азербайджанской армии организуется и проводится в соответствии с требованиями Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, приказами и распоряжениями министра обороны и с учетом боевого опыта, приобретенного в Отечественной войне.