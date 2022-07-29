Мировые державы объявили Армении бойкот

Десять стран, включая США, Францию ​​и Австралию, официально обратились в Международную ассоциацию бокса (IBA) с просьбой перенести из Еревана запланированный на 25 сентября внеочередной Конгресс организации, во время которого должны быть повторно проведены выборы президента ассоциации.

Как передает Day.Az, об этом пишет ирландский Independent.

По сведениям издания, объединившись в "Альянс общего дела", страны заявили в письме, что решение правления IBA провести мероприятие в Ереване неприемлемо по ряду причин.

Во-первых, независимая следственная группа McLaren в настоящее время проводит расследование тревожных событий, которые имели место быть во время недавнего чемпионата Европы, проведенного в Армении. Среди них коррупция, несанкционированные выходы на ринг и вмешательство Совета директоров Европейской боксерской конфедерации в вопросы проведения соревнований. Кроме того, во время ЧЕ представители сборной Армении без разрешения врывались на ринг. Подобное грубое нарушение привело к многочисленным срывам соревнований и вызывало серьезные опасения по поводу безопасности.

Во-вторых, Альянс считает, что "правительство Армении является близким военным и политическим союзником России", которое, как говорится в заявлении, "в настоящее время осуществляет незаконное военное вторжение в Украину".

"Мы призываем совет директоров IBA рассмотреть эти факты и без промедления передать права на проведение внеочередного Конгресса IBA. Мы считаем, что оптимальным решением для IBA было бы проведение этого решающего конгресса IBA в Лозанне, которая является "домом и сердцем международного бокса", - говорится в письме, направленном генеральному секретарю IBA.

Представитель IBA заявил Independent, что организация получила письмо от Альянса и совет директоров уже принял решение о дате и месте проведения конгресса, и начался процесс регистрации национальных федераций.

"Совет директоров IBA рассмотрел различные предложения и выбрал наиболее подходящее решение, удовлетворяющее всем необходимым требованиям", - сказал представитель, подтвердив бойкот Армении.