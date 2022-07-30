Азербайджан успешно противостоит армянской агрессии и на информационном поле, в то время как армянская диаспора раздроблена и борется между собой.

Как передает Day.Az, об этом признался постоянно топящий за армян во время эфиров Владимира Соловьева декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

По словам продавшегося армянской диаспоре Третьякова, Азербайджан в полной мере осознал силу социальных сетей и мессенджеров, которые заменили молодым газеты и телевидение.

"Эффект этого был продемонстрирован во время 44-дневной войны. Армянская диаспора, а я ее неплохо знаю, не только московская, она не едина внутри себя. А вот азербайджанская очень консолидирована. Их мнение совпадает с мнением официального Баку. Мнения же Еревана и армянской диаспоры часто не совпадают", - признался Третьяков, подтвердив раздор среди армян.

По его словам, отсутствие единства ослабило армянскую позицию.

"Армяне по-разному оценивают те или иные ситуации. Одним словом, разноголосица. У азербайджанцев такого нет, они едины", - признал декан Высшей школы телевидения МГУ.