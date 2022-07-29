29 июля в Шуше проходит сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, участники саммита приняли в Шуше документы, согласованные на бакинской сессии, состоявшейся 25-28 июля.

Согласно документу, названному "Шушинским аккордом" (Шушинское соглашение), на основе молодежной сети ДН, созданной 4 октября 2021 года по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве председателя ДН, была создана молодежная организация ДН. Сегодня были утверждены устав молодежной организации Движения неприсоединения, постоянный секретариат которой будет располагаться в Баку, а также логотип и флаг.

В рамках мероприятия с участием представителей министерства иностранных дел, министерства молодежи и спорта, Управления государственного заповедника города Шуша, представителей стран ДН состоялся обмен мнениями об итогах молодежного саммита ДН и дальнейшей деятельности молодежной организации ДН.