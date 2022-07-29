https://news.day.az/politics/1483073.html Азербайджан хочет стать наблюдателем в ШОС - Лавров
Азербайджан хочет стать наблюдателем в ШОС - Лавров
Есть еще целый ряд претендентов на статус наблюдателя, на статус партнеров по диалогу.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Целый ряд арабских стран проявляют такой интерес, Армения, Азербайджан, ряд азиатских стран. До саммита будут продолжены консультации на уровне внешнеполитических ведомств", - сказал представитель российской дипломатии.
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