Джейхун Байрамов проинформировал нового посла Словакии о ситуации в регионе

29 июля министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял нового посла Словакии в Азербайджане Милана Лайчака.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, посол вручил главе МИД копии своих верительных грамот.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе. Он отметил, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, и что интенсивный политический диалог и обмен визитами на высоком уровне за последние несколько лет внесли позитивный вклад в сотрудничество.

Посол Милан Лайчак отметил значимость сотрудничества Словакии с Азербайджаном во всех сферах, в частности экономических связей, и отметил, что будет стремиться к расширению сотрудничества в различных направлениях. Он подчеркнул также значимость 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словакией в 2023 году, отметил растущий интерес словацких компаний к стране, а также отметил, что большое значение придается таким направлениям, как энергетика, транспорт, развитие малого и среднего бизнеса.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал посла о новой ситуации, сложившейся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, мерах Азербайджана в связи с выполнением трехсторонних заявлений, поведении армянской стороны, не соответствующем взятым на себя обязательствам и создающем трудности в обеспечении мира, о минной опасности, представляющей прямую угрозу жизни людей на освобожденных территориях, восстановительных и строительных работах, осуществляемых в постконфликтный период.

Посол еще раз подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между нашими странами.