https://news.day.az/politics/1483171.html Созданная решением на заседании в Шуше штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет располагаться в Баку - ФОТО
Созданная решением на заседании в Шуше штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет располагаться в Баку - ФОТО
Созданная решением на заседании в Шуше штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет располагаться в Баку.
Как передает Day.Az, в рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН), проходившего в Азербайджане 25-29 июля, впервые за 61-летнюю историю Движения, была создана молодежная организация ДН, объединяющая молодежь стран-членов ДН.
Документ о создании Молодежной организации ДН, вошедший в историю как "Шушинский аккорд" (Шушинское соглашение), послужит вхождению названия культурной столицы нашей страны - города Шуша в историю Движения неприсоединения.
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