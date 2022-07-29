Президент Ильхам Алиев разрубил Гордиев узел проблем в отечественной науке

Автор: Акпер Гасанов

О том, что такое Гордиев узел, мы все знаем благодаря древнегреческой мифологии. Согласно ей, фригийским царём Гордием был завязан чрезвычайно сложный узел, который был рассечен Александром Македонским. В реальной жизни, словосочетание "разрубить Гордиев узел" означает принять смелое решение. Именно так и поступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписав Указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике".

О том, что отечественная наука не справляется с новыми вызовами, как и о том, что в Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) не только назрели, а уже перезрели реформы, говорилось не раз. Но воз был и поныне там. Крайне мизерный процент научных работ отечественных ученых публиковался в известных мировых научных изданиях. О том, чтобы выдать нечто прорывное, о чем бы говорил весь научный мир, и говорить не стоит.

По сути, имела место многолетняя стагнация. Нет смысла искать главного виновного в том, что имело место. Куда важнее, на мой взгляд, обсуждать то, что мы получим в итоге. А получим мы реальные реформы как в сфере науки так и в сфере образования. И в этом смысле логично, что отныне министерство образования будет именоваться министерством науки и образования.

Данное ведомство будет проводить государственную политику и регуляцию в сфере науки. Новому министерству переданы полномочия по координации научной деятельности научных учреждений и организаций. Проще говоря, в подчинение министерства переданы институты технических и естественных наук НАНА. При этом, на балансе НАНА останутся институты, занимавшиеся гуманитарными науками.

Кроме того, на балансе НАНА остаются Гянджинское, Нахчыванское отделения, а также научные центры в Шеки и Лянкяране. То есть, ни о каком полном закрытии НАНА, как уже успели некоторые отечественные издания, речи не идет. Цель иная- повсеместно добиться улучшения качества, эффективности работы отечественной научной среды. А она, увы, была полна людьми со спорными, мягко говоря, заслугами.

Теперь, после начала реформ в данной сфере, проще будет определить реальный потенциал каждого научного работника. Уже было подчеркнуто, что сокращения ученых не предусматриваются. Но была ведь и проблема перегруженности штата НАНА техническими работниками. Что в итоге отражалось на довольно невысокой заработной плате непосредственно докторов наук, доцентов, академиков. Доходило до абсурда, когда секретарша получала зарплату ненамного меньшую, чем доктор наук.

Совершенно очевидно, что сокращение технического персонала позволит поднять заработные платы тем, кто непосредственно занят наукой. А это, в свою очередь, может привести к повышению качества их работы. Именно в этом главная и конечная цель данной реформы. Она важна для проведения научных исследований с большим, если так можно выразиться, коэффициентом полезного действия.

Кроме того, целью реформ является повышение качества преподавания, улучшение деятельности высших учебных заведений и интеграции научных достижений в экономику. Да, Азербайджан нуждается в высококвалифицированных кадрах во многих отраслях. Безусловно, именно страна, научный и образовательный потенциал которой отвечает новым, современным реалиям обречена на прогресс.

И потому, данный Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева можно рассматривать, как нацеленный на формирование сильной научной и образовательной элиты нашей страны. Благодаря чему, в свою очередь, Азербайджан упрочит свои лидирующие позиции в регионе. Известная всем фраза о том, что кадры решают все, актуальна и при разговоре о научных кадрах.

Да, Азербайджан имеет на данный момент статус ведущего экономического, политического государства Южного Кавказа, обладающего самой сильной, мощной армией в регионе. Но видна уже и новая цель- превращение Азербайджана в научный и образовательный центр Южного Кавказа. Цель очень амбициозная. Но мы не раз уже убеждались в том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является ярким политическим деятелем современности, который реализует в итоге то, что изначально казалось нереализуемым или трудно реализуемым. Так будет и на этот раз и совсем уже скоро Азербайджан снискает себе новую славу.