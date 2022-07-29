Джейхун Байрамов соболезнует Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Грузии в связи с гибелью 8 человек в результате крушения вертолета.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

"Известие о крушении вертолета пограничной службы в курортной зоне Гудаури в Грузии нас глубоко опечалило. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и народу дружественной Грузии. Азербайджан рядом с Грузией в это тяжелое время", - написал он.

Напомним, что сегодня в результате крушения вертолета пограничной службы в курортной зоне Гудаури в Грузии погибли 8 человек. В связи с гибелью людей премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 30 июля днем траура.