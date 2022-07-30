Иран и Азербайджан - дружественные и братские страны

Иран и Азербайджан являются дружественными и братскими странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в интервью иранскому телевидению.

По словам Мусави, в последние несколько месяцев между двумя странами были осуществлены взаимные официальные визиты на разных уровнях. В их рамках состоялись обсуждения вопросов развития отношений в различных сферах, в том числе в политической, экономической и культурной областях. Цель переговоров - дальнейшее укрепление и развитие отношений между двумя странами.

"Иран и Азербайджан всегда были довольны уровнем двусторонних отношений", - сказал Мусави.