https://news.day.az/politics/1483247.html Иран и Азербайджан - дружественные и братские страны – посол Сейед Аббас Мусави
Иран и Азербайджан - дружественные и братские страны – посол Сейед Аббас Мусави
Иран и Азербайджан являются дружественными и братскими странами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в интервью иранскому телевидению.
По словам Мусави, в последние несколько месяцев между двумя странами были осуществлены взаимные официальные визиты на разных уровнях. В их рамках состоялись обсуждения вопросов развития отношений в различных сферах, в том числе в политической, экономической и культурной областях. Цель переговоров - дальнейшее укрепление и развитие отношений между двумя странами.
"Иран и Азербайджан всегда были довольны уровнем двусторонних отношений", - сказал Мусави.
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