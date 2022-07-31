Инициированные Азербайджаном проекты изменили энергетическую карту Европы

Активное сотрудничество Баку и Брюсселя в сфере энергетики имеет уже более чем 15-летнюю историю и Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве далеко не первый документ, подписанный между двумя сторонами. При этом подписанный в Баку меморандум фактически является своего рода дорожной картой на будущее. Учитывая все, что было запланировано до сегодняшнего дня, есть уверенность, что Азербайджан и ЕС ждет большой успех в этом направлении.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Хорватии Фахраддина Гурбанова, опубликованной в популярном хорватском издании "Nacional".

Автор статьи отмечает, что энергетические проекты, инициированные Азербайджаном при поддержке ЕС и партнеров, изменили энергетическую карту Европы.

"Азербайджан начал с добычи нефти и газа и строительства нефтепровода, который соединил Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Менее двух лет назад был построен Южный газовый коридор. Это интегрированная система газопроводов протяженностью 3500 км, которая доставляет азербайджанский газ на европейский континент. Он работает на полную мощность, и мы уже видим положительные эффекты от этого сотрудничества", - пишет издание.

"Nacional" подчёркивает, что вопросы энергетической безопасности для Европы сегодня важнее, чем когда-либо прежде.

"Долгосрочное, предсказуемое и надежное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в области энергетики является большим преимуществом. В этом году между Азербайджаном и ЕС начался энергетический диалог, охватывающий многие области, включая нефть, газ, возобновляемые источники энергии, водород, энергоэффективность и другие вопросы. Европейский Союз также уже оценил большой потенциал производства возобновляемой энергии в Азербайджане", - сообщает автор статьи.

На данный момент, продолжает посол Азербайджана в Хорватии, мы начали инвестиционные проекты в ветровой и солнечной энергетике и сделана первая оценка нашего потенциала.

"Следует отметить, что на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура мощность солнечных и ветряных электростанций составляет 9200 мегаватт, а ветровой потенциал Каспийского моря - 157 гигаватт. Таким образом, Азербайджан имеет огромную ресурсную базу.

Кроме того, новые газовые месторождения, которые будут открыты в ближайшие годы, будут способствовать добыче природного газа, а за счет использования возобновляемых источников Азербайджан получит возможность для большего экспорта газа. Это очень благоприятная ситуация, созданная усилиями Азербайджана и поддерживаемая ЕС", - говорится в статье.

Учитывая географическое положение Азербайджана и современную транспортную инфраструктуру, дополняет автор статьи, Баку и Брюссель должны активнее работать над подключением наших потенциалов.

"Существует значительная потребность в согласованных усилиях, чтобы сделать коммуникацию столь же важной в наших отношениях, как и энергетику. Азербайджан и ЕС работают над новым соглашением, которое также внесет важный вклад в двустороннее сотрудничество. Мы работаем на двусторонней основе в рамках программы "Восточное партнерство", и ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. Реализация этих планов увеличит совместный трафик на благо наших народов и отношений между Азербайджаном и ЕС. Мы верим, что у них светлое будущее, и мы добьемся всего, что запланировали", - резюмирует "Nacional".

Перевод Day.Az, Абдул Керимханов