Армяне интенсивно обстреляли Кяльбаджар

Утром 30 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, обстрел противника был подавлен, говорится в сообщении минобороны.