https://news.day.az/politics/1483276.html Армяне интенсивно обстреляли Кяльбаджар - противник подавлен
Армяне интенсивно обстреляли Кяльбаджар - противник подавлен
Утром 30 июля подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечарского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, обстрел противника был подавлен, говорится в сообщении минобороны.
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