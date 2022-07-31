Баку не собирается обсуждать что-либо о судьбе армян Карабаха с Ереваном

Азербайджанский политолог, директор Центра исследования Южного Кавказа, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в своем Телеграм-канале.

После последнего заявления секретаря Совбеза Армении о выводе ВС Армении из Карабаха до сентября, сегодня А.Григорян, фактически, озвучивает ответы на основные требования Азербайджана.

Первое: Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану!

Второе: Армения думает разделить темы армяно-азербайджанской повестки от темы прав армянского населения Карабаха и считает пять принципов Азербайджана по мирному договору приемлемыми.

Третье: дорожная карта такова - разблокировка, начало процесса по границе, мирный договор.

Итак, руководство Армении на фоне молчания Баку продолжает отвечать требованиям Азербайджана, высказанным Президентом Ильхамом Алиевым.

Первое впечатление, что руководство Армении готово подписать мирный договор, и все это может занять от двух до четырех месяцев.

Однако, есть вопросы:

- Что такое "демилитаризация нагорно-карабахской проблемы"?!

Обязательства Баку не применять силу против армянского населения Карабаха?!

Как Баку может взять такое обязательство, если на его территории находятся вооруженные военные преступники?!

- Что такое признание территориальной целостности Азербайджана в понимании руководства Армении?! Ну не можете сказать, что Карабах - это Азербайджан, говорите, что Армения не имеет территориальных претензий и т.д. Ок! Ну скажите, что признаем в рамках 86,6 тыс кв. км. Ну, чтобы яснее была позиция.

- Разделение тем по армяно-азербайджанской нормализации и темы армян Карабаха... это как? Баку не собирается обсуждать что-либо о судьбе армян Карабаха с Арменией. Теоретически возможно обсуждение с иностранными партнерами проектов по реинтеграции, опыта, проектов в этом направлении.

В общем, конечно же, прогресс есть. Важно сохранять динамику таких заявлений и подкреплять их действиями.