Закир Гасанов провел служебное совещание

30 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Подчеркнув, что на совещании под председательством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, посвященном итогам шести месяцев нынешнего года, глава государства высоко оценил заслуги Азербайджанской Армии, министр обороны отметил, что высказывания главы государства являются важными задачами, поставленными перед Азербайджанской Армией.

Министр обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

До внимания участников совещания было доведено, что в войсках предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Министр обороны дал поручения соответствующим лицам о завершении работ в соответствии с планом подготовки к зиме в подразделениях, своевременной доставке необходимых ресурсов подразделениям, особенно дислоцированным в гористой местности, приему и размещению новобранцев в соответствующих подразделениях, а также организации работ по подготовке к церемониям военной присяги на высоком уровне.

Проанализировав процесс соблюдения правил безопасности в повседневной служебной деятельности, генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул важность регулярного доведения этих правил до личного состава и постоянного контроля за их неукоснительным соблюдением.

В заключение перед должностными лицами были поставлены конкретные задачи по организации службы войск, дальнейшему улучшению служебных и социально-бытовых условий, а также продолжению надлежащих мер по инженерному обеспечению.