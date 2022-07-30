В Армении нашли повод для "гордости"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне превратили Ереван в мусорную свалку - город просто утопает в грязи и мусоре. Причем выбрасываемое армянами выставляется напоказ в самом центре столицы.

Почему Ереван так гордится своими помоями? Во всех городах и странах стараются скрыть мусорные контейнеры - устанавливать их во дворах или в системах подземного хранения. Чтобы горожанин, гуляя по улицам, не чувствовал дискомфорт. Чтобы гость любовался архитектурой, а не мусорным контейнером.

В Германии, Австрии, Швеции и во всех других странах отходы пахнут одинаково. Градостроители стремятся снизить пересечение пешеходных потоков с мусорными контейнерами. Но не в Ереване!

У армян особый мусор, который они будто с гордостью хотят преподнести жителям и гостям столицы. Контейнеры выстроены на всех центральных улицах и проспектах. И не отстают даже спальные районы.

Мусорная тема в Армении была поднята еще в феврале этого года. Тогда в сети был опубликован целый ряд фотографий, по которым было видно, что армяне совсем не следят за чистотой и относятся совершенно халатно к окружающей среде.

В ответ новоназначенный мэр Грачья Саркисян приказал соответствующим компаниям привести столицу в надлежащий вид.

По словам мэра города, контейнеры настолько грязные, что даже не хочется к ним прикасаться, пользоваться ими. Было поручено объявить конкурс, закупить все новое. Он поручил также увеличить количество уборщиц на улицах Еревана еще на 200, поскольку, по словам мэра, в Ереване есть проблема с чистотой.

"Город, непонятно почему, утопает в грязи. У нас больше 1 миллиона жителей, которые в результате своей повседневной деятельности пачкают город по объективным и необъективным причинам", - сказал Саркисян.

С тех пор прошло полгода, но по факту ничего не было сделано. Армения как утопала в мусоре, так и успешно продолжает это делать.

Возникает вопрос - почему армяне так относятся к земле и территориям, на которых проживают? Ответ, конечно же, прост - они не привязаны к ним. Существуют многочисленные исторические источники, подтверждающие факт массового переселения в 1828 году армян из Персии и Османской Империи на земли азербайджанских ханств, в том числе и Иреванского.

Кроме того, есть масса свидетельств того, как в Карабахе во время оккупации армяне устраивали экологический террор, специально сбрасывая отходы в азербайджанские реки.

Армения в период оккупации разграбила наши природные ресурсы. Неугомонные соседи регулярно устраивали пожары на азербайджанских землях, делая их непригодными для использования, уничтожили лесные массивы, нанесли непоправимый ущерб флоре и фауне, экологии региона.

В числе экологических преступлений Армении есть и загрязнение водоемов и рек Азербайджана. Армения и сегодня продолжает осуществлять экологический террор, и, к сожалению, известно множество фактов об участии иностранных компаний, особенно западных, в экологическом терроре против Азербайджана.

Учитывая все это, неудивительно, что загрязняется и территория Иреванского ханства, на которой армяне сейчас проживают. Если бы это всё действительно являлось "исконно армянскими землями", как это истерически пытаются утверждать наши соседи, такого мусорного беспредела у них бы не было. Поведение самих же армян - лучшее тому доказательство.