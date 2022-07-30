https://news.day.az/politics/1483342.html Турция передала Азербайджану еще 13 машин для разминирования - ФОТО - ВИДЕО
Турция передала Азербайджану еще 13 машин для разминирования - ФОТО - ВИДЕО
Турция передала Азербайджану еще 13 машин для механического разминирования.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министерства национальной обороны Турции в Twitter.
"Минобороны Азербайджана переданы еще 13 машин для механического разминирования MEMATT, разработанные турецкой компанией Military Factory and Shipyard Operation (ASFAT). На сегодня число таких машин для механического разминирования, доставленных в Азербайджан, достигло 20", - говорится в публикации.
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