Совершенствование управления в сфере науки и образования Азербайджана – шаг к развитию науки

Указ Президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных с совершенствованием управления в сфере науки и образования" является документом, вытекающим из требований современности и направленным на развитие азербайджанской науки. Совместная деятельность и интеграция высшего образования и науки послужат развитию науки и являются очень успешным шагом. Многие развитые страны мира используют эту модель и добились успехов. В соответствии с требованиями времени Азербайджан так же предпринимает шаги с целью развития науки.

Как сказал Trend в субботу заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы, создание в соответствии с указом главы государства министерства науки и образования, реорганизация Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) являются составной частью успешно проводимых в стране реформ во всех сферах, передает Day.Az.

"Данный указ нацелен на организацию эффективного управления нашей наукой, выполнение стоящих перед ней задач в соответствии с современными требованиями, предусматривает пользу для общего развития нашей страны, и является по своей сути революционным, всеобъемлющим по содержанию, и стратегическим - по целям. Этот указ, призванный изменить облик азербайджанской науки, поднять ее уровень, имеет большое историческое значение", - сказал Гасымлы.

Он отметил, что в результате успешного исполнения указа будет углубляться интеграция науки и образования в нашей стране, ускорится внедрение научных исследований в производство.

"Наука будет способствовать общему развитию нашей страны, молодежь с энтузиазмом будет идти в эту сферу. Будет осуществляться краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное системное планирование важнейших для государства научно-исследовательских работ, будут проводиться исследования, способные выйти на мировой уровень. Улучшится качество нашего университетского образования. В своей речи глава государства всегда подчеркивает, что развитие нашей страны связано с передовой наукой, образованием и новыми технологиями. В истории нашей науки начинается новый этап и предстоит большая и ответственная работа", - сказал Гасымлы.

Как сказал Trend член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Джейхун Мамедов, новый указ будет способствовать успешной реализации государственной политики и регулирования в области науки, налаживанию координированной деятельности в этой сфере.

Он отметил, что новым указом главы государства полномочия по реализации государственной политики и регулирования в сфере науки поручены министерству науки и образования. При министерстве созданы два новых агентства, в ведение министерства передан ряд научных учреждений и организаций Национальной академии наук.

"Долгое время в азербайджанском обществе велись широкие дискуссии о будущей деятельности Академии наук. Следует также отметить, что указ не подразумевает упразднения Академии наук, а нацелен на начало нового этапа в интеграции науки и образования. Академия наук продолжит свою деятельность с научными учреждениями гуманитарной направленности в соответствии с новыми приоритетами развития, и на нее возлагаются серьезные задачи", - сказал Мамедов.