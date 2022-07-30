В селе Агалы открылся участковый пункт полиции

В селе Агалы Зангиланского района открылся участковый пункт полиции.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства внутренних дел Азербайджана в Facebook.

"Для охраны правопорядка и безопасности в селе начал функционировать участковый пункт полиции современного типа Зангиланского РОП.

В нем созданы все необходимые условия для выполнения служебных обязанностей, и его сотрудники оснащены современным техническим и специальным оборудованием", - говорится в публикации.