https://news.day.az/politics/1483360.html В селе Агалы открылся участковый пункт полиции - ФОТО
В селе Агалы открылся участковый пункт полиции - ФОТО
В селе Агалы Зангиланского района открылся участковый пункт полиции.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства внутренних дел Азербайджана в Facebook.
"Для охраны правопорядка и безопасности в селе начал функционировать участковый пункт полиции современного типа Зангиланского РОП.
В нем созданы все необходимые условия для выполнения служебных обязанностей, и его сотрудники оснащены современным техническим и специальным оборудованием", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре