Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе AKINCI в Турции

Группа военнослужащих азербайджанской армии в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, приняла участие в "Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI".

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, при организации турецкой оборонной компании Baykar в летном учебно-испытательном центре в районе Чорлу провинции Текирдаг состоялась очередная церемония выпуска курса.

Руководитель центра Халил Акар в своей речи рассказал об учебном центре и искренне напутствовал выпускников.

В заключение военнослужащим, успешно окончившим курс по различным специальностям, были вручены сертификаты и подарки, сделана фотография на память.