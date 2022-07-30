Азербайджанские военнослужащие приняли участие в курсе AKINCI в Турции - ФОТО
Группа военнослужащих азербайджанской армии в рамках соглашения "О сотрудничестве в области военного образования", подписанного между Азербайджаном и Турцией, приняла участие в "Курсе по эксплуатации ударных беспилотников AKINCI".
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, при организации турецкой оборонной компании Baykar в летном учебно-испытательном центре в районе Чорлу провинции Текирдаг состоялась очередная церемония выпуска курса.
Руководитель центра Халил Акар в своей речи рассказал об учебном центре и искренне напутствовал выпускников.
В заключение военнослужащим, успешно окончившим курс по различным специальностям, были вручены сертификаты и подарки, сделана фотография на память.
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