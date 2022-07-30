Вторая за день провокация армян в Карабахе

С полудня 30 июля подразделения вооруженных сил Армении вели интенсивный огонь из разнокалиберного оружия по позициям азербайджанской армии, дислоцированным на государственной границе в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, в результате адекватных ответных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, действия противоположной стороны были подавлены.