Вынужденное "миролюбие" официального Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Произошло то, что было неизбежно. Власти Армении открыто объявили мирную повестку государственной стратегией и берут на себя ответственность за ее реализацию. Об этом сказал в интервью "Арменпресс" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Понятное дело, что доверять словам представителя официального Еревана было бы большой наивностью. Слишком хорошо известна их репутация людей, слова которых часто расходятся с делами. Слишком часто они открыто врали. И слишком мы хорошо помним, что именно эти персонажи до 44-дневной войны озвучивали совсем иные, далеко не миролюбивые а провокационные речи. Смены их взглядов и мировоззрения не может быть по определению. Поменяться, причем вынужденно, может только их риторика

Итак, по словам Григоряна, дорожной картой для реализации им озвученного являются работы по делимитации и повышению уровня безопасности границы с Азербайджаном, а также открытие региональных коммуникаций. Забавный аргумент. Ведь на все это нынешняя армянская власть не шла до 44-дневной войны. То есть,"миролюбие" официального Еревана - мера вынужденная. Как подписание премьер-министр ли РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Мы очень заинтересованы в открытии региональных коммуникаций, что является частью проекта "Армянский перекресток". Конечно, вопрос конкретного маршрута участка восток-запад проекта может быть обсужден, мы никогда не настаивали только на одном варианте, и нам нужно найти наиболее эффективный маршрут, потому что от этого зависит функциональность и привлекательность проекта "Армянский перекресток", - отметил Горигорян.

Чего же вы, руководители Армении, не рассуждали так до разгромного поражения армянской армии? Чего же вы так артачились, юлили, финтили ушами и просто врали своему же народу после подписания трехстороннего заявления? Риторические вопросы, но их нельзя не озвучивать. Потому что только так становится видна лживость и неискренность официального Еревана.

А теперь - самое интересное. На вопрос, что будет со статусом Карабаха и признает ли Армения территориальную целостность Азербайджана, Григорян ответил так: "Мы неоднократно говорили, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и нерушимость границ друг друга договором об образовании СНГ, подписанным и впоследствии ратифицированным в 1991 году. И сегодня этот документ является частью законодательства как Армении, так и Азербайджана. Это нужно выразить и на двустороннем уровне, и Армения не имеет территориальных претензий к Азербайджану. Мы неоднократно говорили, что карабахский вопрос не является для нас территориальным вопросом. В этом смысле основополагающее значение для нас имеют безопасность и права армян Карабаха".

На вопрос "Т.е. подписать мирное соглашение с Азербайджаном без окончательного решения нагорно-карабахского вопроса?" Григорян ответил, что "есть и такая идея. Но на данный момент еще слишком рано говорить о какой-либо такой формуле".

На вопрос "Каковы будут гарантии безопасности для армян Карабаха?" Григорян сказал, что международной гарантией является присутствие миротворческих сил Российской Федерации. "Нам нужно работать над дальнейшим улучшением этой гарантии, но демилитаризация нагорно-карабахской проблемы является важной идеей", - добавил он.

Перед нами ярчайший пример наивной попытки обмануть всех и вся, в итоге которой в идиотским положении оказались сами представители нынешней армянской власти. Потому что ни о каком признании территориальной целостности Азербайджана со стороны РА и речи не было до победы нашей армии в 44-дневной войне. И слова официального Баку о готовности предоставить армянам Карабаха статус они тогда не хотели слышать.

Итоги войны все изменили. Азербайджан добился торжества справедливости и международного права путем принуждения агрессора к миру. А дальше в Ереване увидели только рост влияниям мощи нашей страны. Ставка РА на мировое армянство на заступничество ряда государств не сработала. Там видят.сколь успешно реализуется внешняя политика Азербайджана, стратегия Президента нашей страны Ильхама Алиева.

Противопоставить этому руководство РА ничего не может. Оно уже "дозрело" до согласия на все то.о чем говорил Азербайджан. Стало быть,все то,о чем говорил официальный Баку, будет реализовано. И поистине венцом всей этой истории станет одно из последующих интервью кого-то из представителей официального Еревана,в ходе которого будет заявлено,что карабах-это Азербайджан и восклицательный знак.