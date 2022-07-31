Армяне обстреляли Кяльбаджар, Гедабек и Ходжавенд
С вечерних часов 30 июля и в течении ночи 31 июля подразделения Вооруженных сил Армении подвергли интенсивному огню из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях Гедабекского и Кяльбаджарского районов государственной границы, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Кроме того, позиции нашей армии, расположенные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района, были обстреляны из стрелкового оружия различного калибра и снайперских винтовок со стороны незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы.
В указанных направлениях нашими подразделениями приняты адекватные ответные меры.
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