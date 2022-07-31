Скандал с плевком с участием спикера парламента Армении

Спикера парламента Армении Алена Симоняна продолжают преследовать откровенные скандалы.

В армянских СМИ и соцсетях распространилась информация об инциденте с участием председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в центре Еревана.

Как передает Day.Az, сообщается, что неизвестная женщина вылила на Симоняна бокал вина, а тот в ответ плюнул ей в лицо.

Согласно информации, председатель армянского парламента в сопровождении телохранителей гулял на территории Каскада, когда сидящая в кафе женщина встала, подошла к нему и вылила на Симоняна бокал вина. По свидетельству очевидцев, в ответ на действия женщины председатель НС плюнул в нее и ушел.

"Удивительно, но аппарат председателя НС часами упорно молчит, не давая каких-либо комментариев, оставляя без ответа звонки журналистов. Однако чему удивляться, ведь Симонян - достойный наследник Марины Ованнисян, которая месяцы назад плюнула в протестующих с балкона",- пишут армянские СМИ.

Напомним, что в мае этого года в сети появилось скандальное видео с участием Ованнисян. На кадрах видно, как женщина ведёт себя неподобающе: плюётся, показывает средний палец и различные оскорбительные жесты проходящим под её балконом протестующим.

Позже Симонян решил отреагировать, заявив, что его мать ответила на оскорбления, прозвучавшие из рядов протестующих. Как видим, замывать эпикфейлы Алену так и не удается. Соцсети до сих пор вспомнинают все его выкрутасы. Ален оказывается далеко не в первый раз "в центре внимания" армянской прессы. В конце марта политик одной из беднейших стран региона отправился на остров Бали. "Спасибо, господин Симонян, теперь мы поняли, почему ваша команда против повышения пенсий. Хорошего отдыха. Будем работать для вас дальше", - иронично подметили в соцсетях.