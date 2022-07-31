Истерика армянских "реваншистов": по следам вынужденного признания Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Не прошло и дня с того момента, как власти Армении открыто объявили мирную повестку государственной стратегией и заявили, что берут на себя ответственность за ее реализацию, как армянская оппозиция закатила форменную истерику в стиле "все пропало, гипс снимают, клиент уезжает". Это был такой их ответ на то, о чем рассказал в интервью "Арменпресс" секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Напомним, что он сделал ряд шокировавших армянское общество признаний. Начиная с попытки примитивно врать, утверждая, что "карабахский вопрос не является для нас территориальным вопросом".

Естественно, в Азербайджане могут легко опровергнуть лживость этого постулата, приведя бесспорный аргумент о продолжавшейся более четверти века оккупации наших земель не со стороны инопланетян, а со стороны той самой Армении, которая сейчас пытается опровергать очевидное.

Поразительно, но этой частью речи главы Совбеза РА возмутились и представители армянской оппозиции. Они продолжают настаивать на важности существования никем не признанного и в реальности отсутствующего "арцаха". Впрочем, "реваншистов" взбесила, иного слова и не подберешь, другая идея, озвученная Арменом Григоряном. Озвученная, ясное дело, не по личной инициативе, а в связи с новыми реалиями в регионе.

Как заявил глава Совбеза, есть идея подписать мирное соглашение с Азербайджаном "без окончательного решения нагорно-карабахского вопроса". Понятное дело, что и тут заложена провокация. Очевидно же, что карабахский конфликт был окончательно и бесповоротно решен по итогам 44-дневной войны. Но, признавать очевидное - слишком тяжкий труд для официального Еревана. Тут нужно время.

А пока суд да дело, слово решил взять депутат от парламентской фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. Этот альянс, напомню, возглавили в свое время Артур Ванецян и Серж Саргсян. По итогам состоявшихся в прошлом году парламентских выборов в Армении, этот альянс набрал 5,22 % голосов избирателей, получив 7 мест в Национальном собрании. Как видим, о серьезном влиянии на умы и сердца армян тут и речи быть не может.

И еще. В своих программных документах данный альянс указывал борьбу за "самоопределение Карабаха". О том, что бороться уже не за что, потому, что практически все ранее оккупированные Арменией территории, за исключением Ханкенди и ряда близлежащих населенных пунктов, уже находятся под контролем Азербайджана и там активно идут восстановительные работы, в альянсе тоже признать не могут.

В итоге, Тигран Абрамян изрек очередную, шокирующую своей беззастенчивой глупостью мысль о том, что "Азербайджан просто пытается убрать "арцахский" вопрос с повестки армяно-азербайджанских переговоров, к чему стремится и Армения". О том, что не было, нет и не будет никакого "арцаха", а есть только иллюзия, продаже которой долгие годы занимались именно те, кто сейчас именуют себя оппозицией, он решил не распространяться.

Для Абрамяна и его коллег по узкому кружку "реваншистов" важно использовать любую возможность для наезда на действующую армянскую власть. И тема "национального предательства" им кажется наиболее проходной. Хотя, все уже убедились, что на ней "реваншисты" не смогли толком проехаться даже по горячим следам 44-дневной войны. Но Тигран не ограничился одним нелепым утверждением, решив представить их в ассортименте.

"Секретарь Совета безопасности Армен Григорян говорит то, чего требует Азербайджан и то, что диктует Азербайджан в послевоенный период, потому что он делает это заявление на том фоне, когда Турция заявляет, что процесс урегулирования отношений с Арменией непосредственно зависит от Азербайджана, и они постоянно консультируются с Азербайджаном", - изрек он.

Тут как-то сразу рождается логичный аргумент- а с чем связана это, внезапно появившаяся, готовность официального Еревана к действиях в рамках новых сложившихся реалий? Дав самому себе честный ответ на этот вопрос, Абрамян и осознал отсутствие у Армении поля для маневра. Азербайджан действительно является самым важным, сильным государством на Южном Кавказе, способным достигать всех поставленных целей.

Плюс, официальные Баку и Анкара действительно выступают с единых позиций по данному вопросу. Но так было всегда. "Реваншисту" Тиграну имело бы вспомнить хотя бы о причинах закрытия турецко-армянской границы, чем нести ахинею. А еще ему неплохо было бы понять, что Азербайджан и Турция выступали и выступают на стороне международного права и соответствующих резолюций ООН.

И только сейчас, после более четверти века оккупации наших земель, после разгромного поражения в 44-дневной войне, после констатации послевоенного увеличения влияния Азербайджана в мире при падении интереса к Армении даже со стороны ее исторических союзников, официальный Ереван на словах демонстрирует миролюбие. До практических шагов в этом направлении пока не дошло.

Уверен, что в итоге и они неизбежны. Потому, что нет у Армении иного выбора. Но "реваншисты" пытаются создать видимость наличия такого выбора. По сути, они выступают в роли поджигателей новой войны, которая приведет к очередному поражению Армении, при котором наша страна возьмет под контроль все исторические азербайджанские земли. Но, о последствиях своих шагов и речей "реваншисты" не думают. Им важно оспорить все, что скажет действующая армянская власть. В этой связи жду, когда Никол Пашинян заявит, что молоко белое, чтобы услышать от его оппонентов утверждение, что оно черное.