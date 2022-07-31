Четыре научных открытий, которые изменили мир и указ Президента Азербайджана

Автор: Асаф Гаджиев

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества,

Академик НАНА, член Всемирной Академии наук.

Известно, что к четырем великим открытиям мира относятся изобретение бумаги (2 век н.э.), книгопечатания (9 век н.э.), компаса (11 век н.э.) и пороха (12 век н.э.). Все эти изобретения были сделаны в Китае, хотя на первенство в изобретении пороха претендует и Индия. В Древнем Египте люди научились вычислять площади фигур, в целом на Востоке были заложены основы многих научных направлений, которые составили основу развития мировой науки. Таким образом, Родиной всех крупных открытий является Восток, и все это позже пришло в Европу. Как же получилось, что на Востоке были сделаны такие важные открытия, а сегодня самыми развитыми регионами мира являются Северная Америка (США и Канада) и Европа?

Когда был изобретен компас, на Востоке его рассматривали как некое устройство для развлечений, даже как игрушку и никто в мире не мог представить, что эта игрушка существенно изменит мир. Умелые и предприимчивые европейцы тем временем использовали компас на кораблях для кругосветных путешествий, тем самым завоевывая мир и привозя различные сокровища и ценности из Америки, Индии, Китая и Арабских стран.

После изобретения бумаги стало развиваться книгопечатание. Однако, на Востоке книги были дорогим удовольствием и только узкий круг людей имел доступ к ним. Более того, писари изощрялись умением демонстрировать необыкновенную по своей красоте каллиграфию, что делало книги дорогостоящими и недоступными для масс. В 15 веке немец Иоганн Гутенберг создал новый, недорогой способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на развитие всего мира. Именно этот шаг сделал книги доступными для масс, что явилось толчком к развитию мировой науки.

В Европе порох стали использовать для промышленного производства оружия. В 1324 году в городе Мец началось производство новейших для того времени литых медных орудий, для использования которых применялся порох. Это событие признано сегодня, как начало официальной истории становления Европейской артиллерии. Спустя некоторое время артиллерийские мастерские, объединяющие пороховые и литейные заводы, появились по всей Европе. Это позволило европейцам долгое время господствоать на различных континентах, завоевывая новые земли и обогащая свои страны. Именно благодаря эффективному использованию научных изобретений, в 18 веке в Европе произошла промышленная революция, которая позже перекинулась на США и эти страны стали мировыми лидерами. Поэтому, значимость изобретения или научного результата существенно зависит от того, как оно будет использовано и только со временем такие изобретения называются великими мировыми открытиями.

В Японии, Китае, Сингапуре и других азиатских странах в последнее время благодаря развитию научных технологий и правильному использованию достижений науки и особенно инженерных технологий происходит существенный экономический скачок. Если Япония создает и эффективно использует самые современные научные технологии, то в Китае, Сингапуре не столько создаются, сколько эффективно используются технологии, создаваемые по всему миру. Поэтому вопрос эффективного использования научных достижений и высоких технологий является главной составляющей развития как экономики, так и страны в целом.

Недавно был опубликован Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который должен внести ясность в дальнейшую судьбу нашей науки и образования. Возникает естественный вопрос, какая же связь между научными открытиями указанными выше и Указом Президента? Если кто-то и думает, что это очередной Указ Президента, то глубоко ошибаются. Этот Указ охватывает более 200 тысяч человек, работающих в сфере науки и образования и от того как он будет реализован зависит судьба 200 тысяч семей, то есть порядка 1 миллиона человек.

Возможно когда изобрели компас, бумагу, порох и книгопечатание, на первый взгляд казалось, что это очередные человеческие изобретения, но посмотрите как их использование изменили мир. Дело в том, что это и есть пример того, как использование научных достижений кардинально могут изменить мир и как европейцы умело используя такие научные достижения достигли высокого уровня жизни и построили развитые государства. Вот почему в заголовке статьи я поставил эти события рядом.

Указом Президента Азербайджана к министерству науки и образования, отойдут большинство научно-исследовательских институтов, ранее входящие в состав Академии наук. В предыдущих публикациях я неоднакратно говорил о необходимости реформирования Академии наук. Хотя я был сторонником реформирования институтов в рамках Национальной Академии наук, но в Указе предлагается их реформирование в рамках нового министерства. Считаю, что Президент страны является высокоинтеллектульной личностью, вырос и формировался как в политической, так и в научной среде, поэтому его предложения и решения всегда носят продуманный и дальновидный характер, чему можно позавидовать и этому необходимо у него учиться. Уверен, что в рамках Указа пройдет эффективное, нужное для нашей страны реформирование, научно-исследовательских институтов, которые продолжат свою деятнльность на благо нашей страны. Однако, в первую очередь необходимо проанализировать трудности, с которыми столкнулись постсоветские республики при создании таких структур, чтобы не повторять их ошибок и избежать трудностей. Некоторые постсоветские республики так и не смогли преодолеть возникшие проблемы и вернули все на круги своя. Первое, что видно из Указа невооруженным взглядом, что создание нового министерства будет способствовать интеграции науки и образования, что является краеугольным камнем современного развития. Кстати, сейчас как раз наступило время когда, по всем фундаментальным направлением науки (имеются ввиду институты переданные из Академии новому министерству) в докторантуре можно перейти к преподаванию специальных курсов для докторантов, с дальнейшей сдачей 6-7 экзаменов по этим курсам. Таким докторантам, после защиты диссертации, минуя ВАК, можно будет присуждать степень доктора философии решением Ученых Советов. Этот шаг можно рассматривать, во-первых, как интеграцию в существующую международную систему, во-вторых, позволит увеличить учебную нагрузку, что приведет к естественному увеличению зарплат сотрудников научно-исследовательских институтов (НИИ) и вузов страны, и качественно изменит подготовку научных кадров. С другой стороны, в рамках Указа можно будет использовать опыт ученых, работающих в НИИ и достигших пенсионного возраста, в учебном процессе, что безусловно положительно скажется на качестве преподавания научных дисциплин и подготовке научных кадров. Было бы также целесообразно регулярно организовывать летние школы для преподавателей и учеников средних школ, где также мог бы быть использован опыт указанных ученых. Такая традиция уже долгие годы эффективно используется во многих странах и дает хорошие результаты. Известные мировые университеты - Гарвард, Стэнфорд, Йель и другие известны своими летними школами, где используется опыт ведущих мировых ученых. В частности, известные ученые России, которые уехали зарубеж, регулярно организовывают так называемые летние школы для молодых ученых, что несомненно сказывается на развитии науки и подготовке кадров. В качестве примера можно привести летнюю школу, которая каждый год организуется в подмосковье выдающимся математиком, лауреатом премии Абеля, профессором Принстонского университета, академиком РАН Я.Г.Синаем,

Важно также, что при новом министерстве будет организовано агентство, которое будет отвечать за дошкольное и школьное образование. Дошкольное и школьное образование это основа всего образования и вообще развития, поэтому на их развитие необходимо обратить серьезное внимание. Более того, Национальная Академия наук Азербайджана остается как юридическое лицо и будет подготовлен новый устав Академии, который должен способствовать ее эффективному функционированию и реализации Указа Президента страны.

В первую очередь необходимо сделать акцент на использование азербайджанских научно-технологических разработок. Приведу маленький конкретный пример. Сегодня во всех ведущих странах используют специальные программы, которые исключают использование бумаги в государственных офисах, то есть все происходит в электронном виде. Например, в Эстонии нет ни одной государственной структуры, которая не перешла бы на такую систему. В Эстонии посчитали, что если сложить в стопку бумагу, которую использовали ранее в госструктурах в течение всего двух недель, то получится гора, которая будет выше Эйфелевой башни. В Азербайджане разработана система DocNet, которая позволяет практически избавиться от использования бумаги в офисах. Насколько мне известно эта система используется в Министерстве Экономики, в Экономическом университете (UNEC) и еще в нескольких госструктурах. SOCAR также использует аналогичную систему, но иностранной разработки. Если посчитать бумажные затраты в год только в госструктурах, то получатся десятки миллионов манат, которые можно было бы сэкономить и инвестировать в другие отрасли необходимые государству. Было бы целесообразно перейти в новом министерстве и его структурах на такую систему, сэкономив при этом большие средства. Это всего лишь маленький пример, который показывает как с выгодой для государства можно использовать научные разработки. Кстати это есть часть электронного государства, о котором в последнее время много говорится, но мало что сделано.

Необходимо сделать особый акцент на подготовку и реализацию стартапов. Однако, от стартапов, которые сегодня предлагаются, не надо ожидать, что все они дадут эффективный результат. Однако несколько успешных стартапов могут существенно изменить ситуацию и воздействовать на экономику, принося большие доходы. Такая картина наблюдается во всем мире.

Модным стало слово инновации. Если наука это перевод денег в знания, то инновации это перевод знаний в крупные финансы, возможно не напрямую, а в несколько этапов. В Азербайджане практически во всех структурах имеются инновационные подразделения, которые к сожалению, носят формальный характер. Необходимо сделать упор на инновации причем, при этом акцент должен быть сделан на разработку технологий, предложенных в нашей стране, а также на использование иностранных технологий, которые могут дать толчок также развитию местных технологий. Созданное миниситерство науки и образования вкупе с Академией наук должны стать лидерами и головной организацией по координации и реализации инноваций.

В этом направлении важно установить тесные связи с известными научными структурами, такими как Российсская Академия Наук, Министерство науки и образования России, Всемирная Академия наук, Международный Центр Теоретической Физики им.Абдус Салама, ведущие мировые университеты, Европейская Академия наук, Американская Национальная Академия наук, и др.

Великий немецкий философ Ф.В.Гегель говорил, что слабые объединяются, чтобы стать сильными, а сильные объединяются, чтобы быть непобедимыми. Поэтому в рамках Указа продуманное объединение, укрупнение научно-исследовательских институтов и связь с университетами, сделает их сильными, а новое министерство науки и образования вкупе с Академией наук станут эффективно работающими государственными структурами, приносящими вклад в развитие Азербайджана.