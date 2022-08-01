Сколько человек были задержаны на границе в июле?

В результате мер по борьбе с преступностью в июле 2022 года на границе были задержаны и переданы соответствующим органам 239 человек, находившихся в розыске.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В указанный период предотвращен выезд из Азербайджана 516 человек, которым запрещен выезд, а также въезд в страну 15 человек, говорится в сообщении ГПС.