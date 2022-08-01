https://news.day.az/politics/1483645.html Сколько человек были задержаны на границе в июле?
Сколько человек были задержаны на границе в июле?
В результате мер по борьбе с преступностью в июле 2022 года на границе были задержаны и переданы соответствующим органам 239 человек, находившихся в розыске.
Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.
В указанный период предотвращен выезд из Азербайджана 516 человек, которым запрещен выезд, а также въезд в страну 15 человек, говорится в сообщении ГПС.
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