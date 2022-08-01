Молодежь играет всё более активную роль в успешном развитии Азербайджана

Азербайджанская Республика вот уже 30 лет самостоятельно успешно развивается в современном мире. Азербайджанская молодежь, постоянно играя роль локомотива в общественно-политической жизни страны, участвуя своими знаниями, навыками в этих процессах на этапе построения, укрепления и развития государственности, за этот длительный период освоила привязанность к родине, государству, а также то, что защита Родины всегда является высшей целью. Ярким примером борьбы азербайджанской молодежи является Победа Азербайджанской армии в 44-дневной Второй Карабахской - Отечественной войне.

Об этом Day.Az сказал доцент Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, член Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

"Молодежная политика, основа которой была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, с 2003 года была успешно продолжена Президентом Ильхамом Алиевым в новой плоскости, была проделана большая работа как по организации культурно-социальной жизни молодежи, так и по адаптации ее научных, патриотических знаний к требованиям современных вызовов. В частности, участие азербайджанской молодежи в глобально-политических дебатах, а также ее активная роль на новых платформах и сегодня подтверждают наличие большого потенциала у азербайджанской молодежи.

Так, Азербайджан уже более десяти лет принимает активное участие в определении мировой молодежной политики. Действующие в мире глобальные молодежные институты, высоко оценивая успешный опыт Азербайджана в данной области, поддержали проведение в 2014 году именно в нашей стране "Первого Глобального форума по молодежной политике"(1st Global Youth Policy Forum) с участием представителей всего мира, стран-членов ООН, государственных, негосударственных экспертов, занимающихся молодежной политикой, министров.

На этом Глобальном форуме, прошедшем 28-30 октября 2014 года в городе Баку с участием молодежного офиса при генеральном секретаре ООН, Департамента молодежи Совета Европы, ЮНЕСКО, программы развития ООН, а также региональных офисов, занимающихся молодежной политикой, был принят документ о мировой молодежной политике, именуемый "Бакинское коммюнике". На той встрече Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с содержательной и всеобъемлющей речью. "Наше молодое поколение активно участвует в вопросах, связанных с инновациями. Молодое поколение очень творческое, динамичное. Кроме того, Азербайджан стремительно развивается и в сфере информационно-коммуникационных технологий", - эти слова Президента Ильхама Алиева - наглядное доказательство того, что наша страна всегда готова к инновациям, новшествам, современным вызовам.

В эти дни, 18-22 июля, мир стал свидетелем новой, большой исторической инициативы солидарности, проводимой в Азербайджане на глобальной молодежной платформе. Так, по инициативе нашего государства, председательствующего в Движении неприсоединения - Международном институте, крупнейшем после объединяющей 120 стран Генассамблеи ООН, - состоялся Саммит молодежной сети государств-членов движения.

Еще в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения, состоявшегося 25-26 октября 2019 года в Баку, главы государств и правительств положительно оценили организацию первого в истории Молодежного саммита Движения неприсоединения, прошедшего 24-25 октября 2019 года. Кроме того было поддержано учреждение Молодежной сети Движения неприсоединения, целью которой является создание возможности для молодых представителей государств-членов Движения неприсоединения обмениваться мнениями о том, как они могут преодолеть текущие трудности, с которыми сталкиваются при обеспечении устойчивого прогресса за счет адекватного реагирования государства.

Сегодня создание Молодежной сети ДН является результатом деятельности Азербайджана, отвечающей на вызов к усилению глобального партнерства - основной вызов 17-й цели "Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года", являющейся наиболее важным документом развития на сегодняшний день. После создания Парламентской сети это был следующий успешный шаг по институционализации ДН под руководством Президента Ильхама Алиева. Еще одним важным моментом саммита является проведение закрытия мероприятия в нашей культурной столице - Шуше.

Мысли, высказанные в ходе обращения Президента Ильхама Алиева к участникам церемонии открытия первого Молодежного саммита ДН, еще раз являются ярким примером исключительного значения, придаваемого Азербайджаном молодежной политике, основанной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а также успешной реализации нашего председательства в Движении неприсоединения и доверия, оказываемого государствами-членами нашей стране.

Представление Азербайджана на этом саммите на уровне председателя Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики, имеющего 27-летний опыт, свидетельствует о том, что в дальнейшей деятельности сети будут использованы успешный опыт и достижения наших организаций, действующих именно в сфере молодежной политики. Использование опыта Национального совета молодежных организаций Азербайджанской Республики во всех сферах нашей страны также приведет к новым достижениям и развитию в нашей многовекторной внешней политике.

Я верю, что участие азербайджанской молодежи в глобальных вызовах, а также в реализации глобальной повестки дня будет и впредь продолжаться при двустороннем и многостороннем сотрудничестве, а молодое поколение, формируемое с максимальным использованием инфраструктуры, созданной под руководством Президента Ильхама Алиева для развития молодежной сферы, следует использовать для сохранения и развития высших ценностей", - заключил Мазахир Эфендиев.