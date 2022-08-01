В азербайджанской армии проводятся практические занятия с военнослужащими инженерных войск

Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны Азербайджана, проводятся практические занятия с целью дальнейшего повышения профессионального уровня личного состава инженерных войск азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, на занятиях, проводимых в полевых условиях, военнослужащие изучают тактико-технические характеристики современных защитных саперных костюмов и миноискателей, совершенствуют навыки по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Занятия, проводимые в целях повышения боеготовности личного состава частей и подразделений инженерных войск азербайджанской армии, продолжаются.