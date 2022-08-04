Раскол между Арменией и диаспорой: "Мы - нация, не имеющая государственной культуры"

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянская диаспора довольно долгое время хвасталась своим так называемым "единством" со всем мировым армянством и "общей целью" во имя сказочной "великой Армении". Однако, как показали итоги 44-дневной войны, никакого единства у армян не было - каждый представитель диаспоры за пределами нынешней Армении заботится лишь о своей жизни, своем кармане и благосостоянии.

К примеру, диаспора армян во Франции считается одной из влиятельнейших в мире, но, как признаются ее представители, все это лишь шоу - на самом деле среди мирового армянства давно царит раскол.

Так, проживающий во Франции армянский политолог, востоковед Тигран Егавян рассказал в интервью армянскому СМИ об отношениях Армении и диаспоры, армянской общине Франции, армяно-турецком диалоге и других вопросах.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли ныне крепки и взаимодоверительны отношения Армении и диаспоры, Егавян признался, что никакого взаимного доверия нет.

"Война показала, что пропасть между Арменией и диаспорой глубока как никогда. Можно сказать, что нити доверия обрублены. Нет здоровой основы для установления деловых отношений. До сих пор связь между Арменией и диаспорой основывалась на двух сферах - туризме и гуманитарной помощи. Можно также сказать об ограниченных инвестициях. К сожалению, это проблема не только нынешней власти, она возникла намного раньше - до обретения Арменией независимости и движения за независимость", - раскрывает политолог.

По его словам, зарубежные армянские организации не были готовы принять создание независимого армянского государства.

"То есть главная проблема была связана с идеей государственности. Вообще у зарубежных армян политическая мысль отсутствует, их идеи в отношении Армении, нации, армянского вопроса и государства очень абстрактны. У них отсутствует нормальное восприятие того, что значит иметь государство. Война доказала нам, что мы - нация, не имеющая государственной культуры. Мы не различаем понятия "нация" и "государство".

Егавян признается, что для армян диаспоры главной темой является т.н. "геноцид". Наша редакция не раз публиковала факты и материалы о том, как армяне, проживающие за пределами Армении, используют тему "геноцида" как разменную монету, чтобы получать всякого рода привилегии, дивиденды, средства на проживание. Подобными спекуляциями армяне пытаются оказывать давление на Турцию, к которой у них имеются необоснованные территориальные претензии.

Рассказывая об армянской общине Франции, Егавян отметил, что проблемы армян не интересуют французов.

"Армяне, приехавшие сюда из Армении, не смогли найти свое место в традиционных структурах общины. В целом, Франция не очень интересуется общественно-политическими вопросами Армении, не следит за ними, не разбирается в существующих здесь сложностях политической жизни", - поведал представитель диаспоры, раскрыв, что наблюдаются столкновения между представителями классической диаспоры и приехавшими из Армении армянами.

Причиной тому является то, что представители диаспоры сосредоточены на спекуляциях с "геноцидом", а армяне Армении больше интересуются другими вопросами, например, жизнью в РА, что мешает им продвигать свои повестки. Фактически идет борьба - диаспора не хочет делить кормушку.

Егавян также признал, что основа отношений Армения-Франция очень слаба: "Двусторонняя торговля составляет всего 80 млн долларов, армянские предприниматели из Франции, к сожалению, мало представлены в Армении".

Политолог также рассказал о тяжелом положении, в котором находится третья армянская республика.

"Мы уже не можем распоряжаться своей судьбой. Иными словами, есть два варианта. Первый состоит в том, что наше государство должно стать областью России, единым с ней государством. Второй - "диаспоризация" Армении. Что это значит? То есть вместо того, чтобы концентрироваться на использовании финансовых ресурсов диаспоры или получении оттуда гуманитарной помощи, необходимо заинтересоваться человеческими ресурсами диаспоры, тем, как использовать потенциал зарубежных армян в различных сферах, как обеспечить приток свежей крови в действующие здесь структуры. В такой постсоветской стране, как Армения, сохранились почти все те структуры, которые действовали в советский период. Например, почему у нас нет Сената, в котором могли быть представлены зарубежные армяне, избираемые непрямым способом, которые имели бы мало полномочий, но играли бы определенную роль, имели возможность излагать свои идеи. Эта тема никого здесь не интересует. Но если ты хочешь разработать видение, то нужно думать о том, как создать состоявшуюся государственную систему Армении, чтобы иметь более здоровые позиции в мире. А сейчас мы все делаем наоборот", - рассказывает Егавян, по мнению которого главным препятствием является социально-экономическая ситуация в Армении, а также отсутствие инфраструктур.

Говоря о том, как армяне живут во Франции, политолог подтвердил, что и тут у них есть раскол - различные армянские организации Франции конкурируют между собой, пытаются вставить палки друг другу в колеса. Таким образом, учреждения французских армян ослабли.

Как видим, Армению представители диаспоры предпочитают "любить на расстоянии", попивая калифорнийское вино на виллах в Глендейле или любуясь средиземноморскими закатами в Марселе и т.д. Им проще рассуждать из безопасного далека об "исторических правах" Армении и ее проблемах, вызванных оккупацией азербайджанских земель.

Сколько бы армяне ни пытались показать единство, оно у них отсутствует. Каждый из них думает лишь о себе, своем кармане, иначе не было бы массовой эммиграции. Таким образом, покидая тонущий корабль, армяне лишь доказывают, что путь, которым движется Армения, ни к чему хорошему страну не приведет.

Сегодня у РА нет иного выхода, кроме как уважать международные правовые нормы, признать территориальную целостность Азербайджана, отказаться от лжеистории и претензий к другим странам. Нет иного выхода, чтобы жить цивильно. Если представители армянской диаспоры уже так открыто рассказывают о расколе, раскрывают всего его подробности, то, ясное дело - трещина между армянством будет лишь расти.