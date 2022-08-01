https://news.day.az/politics/1483821.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь
Распространяемая в армянской прессе информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной, имеет провокационные и вводящие в заблуждение цели.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
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