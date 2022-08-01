Минобороны Азербайджана опровергло очередную армянскую ложь

Распространяемая в армянской прессе информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы, является ложной, имеет провокационные и вводящие в заблуждение цели.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.