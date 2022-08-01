https://news.day.az/politics/1483824.html Али Асадов соболезнует Ирану
Али Асадов соболезнует Ирану
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов направил письмо с соболезнованиями первому вице-президенту Исламской Республики Иран Мухаммеду Мохберу.
Как сообщили Day.Az в Кабинете Министров, премьер-министр А.Асадов в письме отметил, что опечален известием о больших человеческих жертвах и разрушениях в результате стихийного бедствия в Иране, выразил глубокие соболезнования Мохберу, семьям и близким погибших, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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