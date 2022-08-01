Стратегия Президента Ильхама Алиева: оазис стабильности, процветания и развития в турбулентном мире

Автор: Акпер Гасанов

Между сказать и сделать- дистанция огромного масштаба. Особенно в большой политике, где есть много красивых слова, обещаний, лозунгов и очень мало практических результатов, не говоря уже о прорывах и исторических победах. Но в том и состоит величие политического деятеля мирового масштаба, в том и есть его отличие от временщиков и популистов, что во все времена умудрялись играть на завышенных ожиданиях общества, что он может достигать всех поставленных целей.

Примеров того, сколь легко и просто оказывались сброшенными с пьедестала те, кого туда возвели совершенно искусственно, слишком много. Прозрение наступает слишком поздно. Вот, к примеру, экс-канцлер Германии Ангела Меркель. О, какие дифирамбы в ее адрес только не пели! Как не пытались вылепить из нее пример для подражания. Но, время расставило все по своим местам.

И вот, согласно анализу газеты Washington Post, именно Меркель привела страну своей политикой к зависимости от России и тем самым сделала Европу подверженной шантажу. Вывод анализа, который делает публицист Джэми Кирчик: "Если немцы этой зимой будут дрожать от холода больше, чем всегда, то они сами виноваты в этом". Автор упрекает Германию в том, что страна из-за прекращения использования атомной энергии попала в зависимость от РФ. Все риски зависимости от России, считает комментатор Washington Post, "просто отметались".

Газета пишет, что из-за "поспешного решения тогдашнего канцлера Ангелы Меркель прекратить использование атомной энергии в конце 2022 года", Германия стала более зависима от российского газа как раз в тот момент, когда в РФ приняли решение вести против Европы энергетическую войну. И автор совершенно прав. Во всем. Начиная от использования Россией природного газа как средства политического давления и заканчивая ролью Меркель во всей этой истории. Бескорыстно она все это делала или оказалась коррумпирована- тема будущих расследований.

Но факт остается фактом- Европа переживает очень серьезный энергетический кризис. А кто помогает ей его преодолевать? Достаточно небольшой по своим размерам, но проводящий блестящую внешнюю и экономическую политику Азербайджан. Совсем недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве.

Речь в документе в том числе идет об удвоении мощностей Южного газового коридора. Ожидается, что импорт азербайджанского газа в Евросоюз к 2027 году вырастет до 20 млрд кубометров в год. "Это поможет компенсировать сокращение поставок российского газа и внесет значительный вклад в обеспечение безопасности снабжения Европы", заявила председатель Еврокомиссии. Она особо подчеркнула надежность Азербайджана, как поставщика углеводородов.

И это правильная оценка. На конец июля 2022 год Турция, Грузия, Греция, Болгария, Италия, Босния, Румыния, Венгрия являются получателями газа из Азербайджана. В будущем наша страна планирует увеличить выработку газа до 25-30 миллиардов, с учетом свопового газа из Туркменистана прокачку по Южному Газовому коридору нарастить до 35 миллиардов и до 2030 года до 50 миллиардов кубов.

Все это делается и будет сделано благодаря политической дальновидности Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который сумел превратить нашу страну в островок стабильности и развития в мире политико-экономической турбулентности. Именно это, рост геополитического влияния Азербайджана в мире, вынуждает руководство Армении делать заявления о важности мира в регионе.

В Ереване прекрасно понимают, что растут и экономические возможности нашей страны. Растут, вопреки бушующему в мире кризису. Вот, стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-июне 2022 года увеличились на 1,8% - до $54,2 млрд. И это при том, что стремительно сокращается внешний долг Азербайджана. В то самое время, когда ведущие страны мира лишь увеличивают свой внешний долг!

Рост финансовых возможностей нашей страны помогает и быстрому восстановлению всех освобожденных территорий. Так,с переселением 41 семьи в село Агалы Зангиланского района, освобожденного Азербайджаном от 30-летней армянской оккупации, жизнь в регионе начала возрождаться. При этом, программа, получившая название "великое возвращение", инициированная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривает поэтапное возвращение сотен тысяч вынужденных переселенцев из ранее оккупированных Арменией территорий Карабаха и прилегающих районов.

Все это Азербайджан делает на собственные средства! Преодолевая, добавлю, противостояние мирового армянства и ангажированных ими политиков в разных странах мира. Это и есть торжество блестящей стратегии и тактики Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Во главе которой стоит стремление превратить наше государство в одно из самых процветающих в мире.

Успешность этой стратегии и тактики уже продемонстрирована реальными историческими победами Азербайджана. Победой в 44-дневной войне, победами на дипломатической арене, экономическим рывком, усилением нашей армии и способностью оградить Азербайджан от всех ужасов и вызовов, что сотрясают ныне Европу. Где вот уже пять месяцев, как идет кровопролитная российско-украинская война. Где чуть не вспыхнула война между Сербией и Косово.

Где есть еще немало очагов для возможных войн. Где население многих стран, в том числе и экономически очень развитых, с ужасом ждут предстоящей зимы. В Азербайджане, где достигнута почти стопроцентная газификация, цены на "голубое топливо" для населения остаются ничтожно низкими. А все потому, что у руля нашей страны стоит политический деятель мирового масштаба, слова которого никогда не расходятся с делами.