https://news.day.az/politics/1483904.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в Узбекистан
Джейхун Байрамов отправился с визитом в Узбекистан
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Узбекистан.
Как сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, Байрамов примет участие в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте.
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