Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Узбекистан.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, Байрамов примет участие в первой трехсторонней встрече министров иностранных дел, торговли, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана в Ташкенте.