Сбалансированная и сдержанная политика Азербайджана и Узбекистана приветствуется всеми.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что с подписанием Шушинской декларации отношения между Азербайджаном и Турцией достигли уровня союзничества.

"Славная победа Азербайджана открыла на Южном Кавказе новые возможности перед странами, поддерживающими сотрудничество. Приглашаем вас воспользоваться этим. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, оказываем необходимую поддержку восстановительным работам в Восточном Зангезуре и Карабахе".