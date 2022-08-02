Россия вносит активный вклад в подготовку азербайджано-армянского мирного договора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Спецпредставитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения, выхода на взаимоприемлемые базовые принципы и параметры мирного соглашения. Эти контакты состоялись 22 июля в Баку и 28 июля в Ереване", - сказала она.