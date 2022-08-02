МИД России о сроках очередного заседания комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

Делимитация азербайджано-армянской границы является важным направлением российских посреднических усилий по оздоровлению диалога между Азербайджаном и Арменией.

ККак передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Консультативная роль Москвы в данном процессе зафиксирована в сочинском трехстороннем заявлении на высшем уровне от 26 ноября 2021 года. Как известно, в конце мая была создана соответствующая двусторонняя комиссия и на границе двух стран состоялась первая ознакомительная встреча представителей Азербайджана и Армении. Со своей стороны мы всегда готовы принимать наших азербайджанских и армянских друзей на территории России. Убеждены, что уникальные, профессиональные возможности, компетенция нашей страны в части делимитации и демаркации на постсоветском пространстве способны существенно укрепить безопасность на азербайджано-армянской границе и в регионе в целом. Мы исходим из того, что конкретные сроки проведения тех или иных мероприятий будут определять Баку и Ереван. Мы со своей стороны также будем информировать после того, как они эти решения примут", - сказала она.