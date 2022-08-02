Источник: Агентство международной информации Trend

Международное сообщество должно поддержать Азербайджан в разминировании в Карабахе.

Об этом сказал Day.Az бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, передает Day.Az.

Он отметил важность как можно более быстрого продвижения в вопросе разминирования.

"Необходимо двигаться вперед как можно быстрее, потому что мины представляют опасность для жизни людей, а также препятствуют инвестициям, которые необходимы для восстановления освобожденных земель Азербайджана. Разминирование также создаст возможность для азербайджанцев вернуться в свои дома, окончательно реинтегрировать все земли Азербайджана в составе страны в целом", - сказал Брайза.

Бывший посол США выразил сожаление по поводу потери жизней от взрывов мин и в целом из-за конфликта, который продолжался 30 лет.

"Военная фаза позади, и теперь мы все можем сосредоточиться на разминировании, восстановлении и, в конечном итоге, на заключении мирного договора, чтобы решить проблему навсегда", - сказал он.

Отметим, что всего за первые семь месяцев этого года от взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 35 человек, погибли трое, двое из которых от взрыва кассетных боеприпасов. В период с 10 ноября 2020 года по 1 августа 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 102 мирных жителя. Погибли 32 человека, 70 получили ранения.