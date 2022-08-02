Закир Гасанов и Сергей Шойгу обсудили региональную безопасность

2 августа по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.

Как сообщает Day.Az, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.