https://news.day.az/politics/1484130.html Закир Гасанов и Сергей Шойгу обсудили региональную безопасность
Закир Гасанов и Сергей Шойгу обсудили региональную безопасность
2 августа по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу состоялся телефонный разговор с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым.
Как сообщает Day.Az, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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