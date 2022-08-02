"Громкая сенсация" армянского лобби оказалась дёшевым фейком

Автор: Ибрагим Алиев

Постоянно и динамично развивающиеся отношения Азербайджана и России не давают покоя армянам, которые до сих пор обвиняют РФ в своем позорном поражении во время 44-дневной войны в Карабахе. Тщетно пытаясь вбить клин в дружеские связи Баку и Москвы, Ереван периодически придумывает всякого рода фейки и глупости.

Так уже несколько дней в российских СМИ и телеграм-каналах муссируется фейк-новость о том, что Азербайджан якобы поставлял авиабомбы в Украину через Судан. Вбросило в Сеть такую чушь армянское лобби. Первые сообщения о т.н. "поставках" распространялись в армянских телеграм-канализациях, не 'отличающихся "умом и сообразительностью", а потом эту лже-информацию подхватили некоторые российские СМИ, находящиеся под контролем армян, в попытке создать у россиян негативное мнение о нашей стране.

Что же было на самом деле?

Во время 44-дневной Отечественной войны Азербайджан закупил некоторое вооружение у Судана, однако в следствии того, что это оружие не соответствовало потребностям азербайджанской армии, оно было возвращено назад. Что потом стало с этим вооружением - к Азербайджану не имеет никакого отношения - Судан может продать его какой-либо другой'стране.

Тем не менее, пытаясь раздуть из мухи слона, армяне сфабриковали очередную сказку о некоем "антироссийском настроении Азербайджана".

Далеко не секрет, что отношения Баку и Москвы с каждым годом продолжают стремительно развиваться, несмотря на то, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Российское руководство и официальные круги хорошо осведомлены об этой позиции официального Баку и действиях в этом вопросе. Никаких недоразумений, недомолвок, а тем более подозрений позиция Азербайджана у российского руководства не вызывает.

'Азербайджанское государство руководствуется принципами добрососедства и дружбы со всеми своими партнерами и союзниками, не заключает союзы и договора во вред третьим странам. Принципиальная позиция Азербайджана заключается в том, что наша страна не участвует и не принимает чью-либо сторону в вооруженных конфликтах. Баку сохраняет нейтралитет и данная позиция Азербайджана, председательствующего в Движении неприсоединения, известна всем.

Данная политика способствует росту имиджа Азербайджана как в регионе, так и мире. Наша страна является примером и уже долгое время и вполне успешно работает над тем, чтобы стать ключевым экономическим и политическим хабом региона. Только тот факт, что по разным оценкам страну относят и к Европе, и к Азии, и к Ближнему Востоку, говорит о том, что Азербайджан находится на пересечении огромного числа различных геополитических интересов, которые порой не совпадают.

Небезызвестный факт, что наши добрососедские отношения с другими странами строятся по принципу взаимовыгодных отношений. Как минимум, на этом построены крепкие и прочные отношения с Россией. То же самое можно сказать и об Украине. Также как и азербайджано-российские отношения, сотрудничество Азербайджан-Украина развивается в духе искренней дружбы, взаимного уважения и доверия. Стоит также отметить, что в начале февраля 2022 года страны отметили 30-ю годовщину установления дипломатических отношений. Мы превращаем вызовы в возможности, мы уверенно двигаемся вперед и продолжаем писать общую историю успеха. Азербайджан никогда не дружил и не дружит с кем-то против третьей страны.

Отношения дружбы и сотрудничества, которые Баку и Москва неустанно строят и развивают, получили новый импульс с подписанием московской декларации. Взаимодействие в экономической, гуманитарной, научной, образовательной сферах между нашими странами успешно двигаются вперед. Воспитываются молодые поколения в духе дружбы и братства, организуя форумы, молодежные обмены, совместные мероприятия, совместные научные и образовательные программы, конференции, встречи на различных уровнях. Российско-азербайджанские отношения развиваются в логике той региональной концепции, которую определили на долгосрочную перспективу и согласовали Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин соответственно. Невзирая на периодически возникающие сложные моменты, стороны демонстрируют последовательность в продвижении к общей логической цели. В процессе переформатирования системы международных отношений стратегическое сотрудничество России и Азербайджана, как ключевых архитекторов новой геополитической реальности в регионе, приобрели особое значение.

Поэтому взаимодействия между нашими странами находятся на высоком уровне, а после подписания декларации они стали ещё выше и что бы там ни пытались "раскрыть" армяне и представить это в виде "сенсации", Азербайджан представляет Украине исключительно гуманитарную помощь, делает это открыто, ничего не скрывая и требуя взамен. Азербайджан ведет честную и прозрачную политику со всеми странами в регионе.

Фейк о доставке нашей страной оружия в Украину налицо является очередной бездарной попыткой армянского лобби создать неверное представление об Азербайджане с целью вызвать ненависть к азербайджанцам в российском обществе и государстве. Безусловно, такие попытки будут продолжаться. Ведь дружба между Россией и Азербайджаном не дает покоя тюрконенавистным армянам.