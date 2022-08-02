Заветы Ленина и парад "внезапных прозрений" в Армении

Автор: Акпер Гасанов

Вот видите? Могут, если захотят. Точнее, если припрет.

"Установление политики свободной торговли с Азербайджаном поможет Армении выйти на более значимые рынки".

Об этом в интервью армянским СМИ заявил министр экономики страны Ваган Керобян. Уже интересно. Дальше было еще прелестнее. Ведь, по словам Керобяна, торговые отношения с Азербайджаном не навредят бизнесу и жителям Армении, "а скорее наоборот".

Керобян добавил, что для развития торговли необходимо восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

"Невозможно иметь развитую промышленность без открытого железнодорожного сообщения с выходом в более широкий регион. Восстановление железнодорожного сообщения с Азербайджаном также даст Армении железнодорожное сообщение с Россией, Ираном, Центральной Азией", - подчеркнул глава Минэкономики Армении.

В общем, не день, а парад "внезапных открытий" с армянской стороны. Уместно будет добавить, что поучаствовать в этом параде решил и экс-министр здравоохранения Армении, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян. "Мы 30 лет назад ошиблись, когда во время агонии рушащейся империи снова выбрали смерть и войну, стали "победителями" и были ослеплены гордыней", - написал он на своей странице в "Facebook" .

Он также добавил очевидные, но ранее отметившиеся официальным Ереваном истины, вроде того, что "мир не имеет цены, он бесценен, как и жизнь" или что "жизнь бесценна и утверждать обратное - значит пропагандировать смерть и войну". В общем, "мы должны признать, что совершили ошибку". Теперь, стоит ожидать, чтобы Керобян и Торосян громко и публично, по слогам произнесли по-азербайджански: "Карабах - это Азербайджан!".

Припрет - скажут. Даже не сомневайтесь. А пока, хочу кое о чем напомнить. Политика - это концентрированное выражение экономики. Автором этого справедливого утверждения является "вождь мирового пролетариата" Владимир Ильич Ленин. Истина, в общем-то, давно и всем известная. И официальный Баку давно указывал на нее, рассчитывая на благоразумие официального Еревана. Было это еще в бытность президентом РА Левона Тер-Петросяна, который, впрочем, в итоге вынужден был признать, что время работает на Азербайджан. Его не захотели слышать и даже слушать в период президентства Роберт Кочаряна и Сержа Саргсяна. Да и при новом правителе РА, премьер-министре Николе Пашиняне, процесс признания очевидного протекал мучительно долго. Вначале, как мы помним, сам Никол Воваевич и его окружение лепетали всякий бред, типа "Карабах - это Армения и точка".

То есть провоцировали войну, к которой не были готовы ником образом- что с точки зрения боеспособности армии, что с точки зрения демографии, что с точки зрения экономики. В итоге, Армения 44-дневную войну проиграла, ее армия была практически полностью разгромлена, Пашинян подписал трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. И экономических предпосылок для восстановления армянской армии нет и не предвидится.

Это не мои личные выводы, а аналитика экспертов Госдепа США. Они утверждают, что в результате войны в Украине и санкций, введенных против России, прогноз роста ВВП Армении в 2022 году составляет чуть более одного процента. То есть, практически не будет никакого роста. Речь идет о стагнации, с дальнейшими перспективами рецессии.

А тем временем, МВФ улучшил прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год с 2,8% до 3,8%,. Кроме того, эксперты МВФ прогнозируют и увеличение в 2022-2028 годах активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 82,3%, до $82,076 млрд, а золотовалютные резервы Центробанка Азербайджана возрастут до $8,275 млрд, в среднем по $200 млн в год. Напомню также и выводы МВФ по номинальной стоимости ВПП Азербайджана: этот показатель поэтапно увеличивается с 122,9 млрд манатов в нынешнем году до 145 млрд в 2027-м.

Ну и о том, что есть уже сейчас. Как сообщил недавно в своём Телеграм-канале эксперт в энергетической сфере Ваге Давтян, Армения стала абсолютным лидером по показателям госдолга среди стран Южного Кавказа. По данным эксперта, госдолг Грузии составил $8 млрд, ВВП - $16 млрд, госдолг Азербайджана равен $8,6 млрд, ВВП - $43 млрд, в то время как госдолг Армении доходит до $10 млрд, а ВВП равен $12,6 млрд.

Все эти цифры красноречиво говорят о том, что армянская экономика влачит жалкое существование, что эта страна существует в долг, что она лишена многих атрибутов независимости и просто медленно, но верно идет ко дну. Отсюда и парад "внезапных прозрени" со стороны Керобяна, Торосяна и , в будущем, еще многих иных армянских политиков. Которые плохо, видимо, изучали труды Ленина. И которые теперь по сути признают, что стратегия Президента Ильхама Алиева была правильной. Время работало на нашу страну. И потому мы вправе ждать не сольных, а хорового исполнения всем руководством Армении фразы "Да здравствует Азербайджан!".