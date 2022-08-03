В ракетно-артиллерийских войсках проводятся занятия нового учебного периода

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки, в подразделениях ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии проводятся занятия нового учебного периода, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, подразделения, поднятые по тревоге, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

Основной целью занятий является совершенствование навыков командного состава по оперативному принятию решений, а также отработка вопросов управления огнем во взаимодействии с другими видами войск, развитие практических навыков военнослужащих, говорится в сообщении минобороны.