https://news.day.az/politics/1484249.html Посол Франции в Азербайджане отправился в Горадиз - ФОТО
Посол Франции в Азербайджане отправился в Горадиз - ФОТО
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс отправился в Горадиз.
Как передает Day.Az, об этом сообщил сам дипломат в своем Twitter-аккаунте.
Он также дополнил свою публикацию фотографиями, сделанными в Саатлы и Сабирабаде.
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