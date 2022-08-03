Посол Франции в Азербайджане отправился в Горадиз

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Азербайджане Закари Гросс отправился в Горадиз.

Как передает Day.Az, об этом сообщил сам дипломат в своем Twitter-аккаунте.

Он также дополнил свою публикацию фотографиями, сделанными в Саатлы и Сабирабаде.