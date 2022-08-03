По факту гибели азербайджанского солдата возбуждено уголовное дело

Члены армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, утром 3 августа подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на лачинском направлении. В результате военнослужащий срочной действительной военной службы Кязимов Анар Рустам оглу получил пулевое ранение и стал шехидом.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, проведен осмотр места происшествия, осуществлены другие необходимые процессуальные действия.

По данному факту в Военной прокуратуре Губадлы возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство, покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной неприязни или вражды) Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время расследование продолжается, говорится в сообщении Генпрокуратуры.