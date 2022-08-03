НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

НАТО полностью поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом написал специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter, передает Day.Az.

Нормализация отношений между двумя странами будет способствовать стабильности и процветанию Южного Кавказа - региона, имеющего стратегическое значение для Североатлантического альянса, отмечается в публикации.