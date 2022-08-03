https://news.day.az/politics/1484306.html НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
НАТО поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - спецпредставитель
НАТО полностью поддерживает усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Об этом написал специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в Twitter, передает Day.Az.
Нормализация отношений между двумя странами будет способствовать стабильности и процветанию Южного Кавказа - региона, имеющего стратегическое значение для Североатлантического альянса, отмечается в публикации.
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