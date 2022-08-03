Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи в Украину

В ответ на обращения, поступившие от городов Украины по линии городов-побратимов и партнеров, из Баку и Гянджи отправлена в Украину гуманитарная помощь в виде продовольственных товаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Украину отправлена 101 тонна гуманитарной помощи (из Баку 66 тонн, а из Гянджи 35 тонн) в виде продовольственных товаров с длительным сроком хранения (консервы, чай, сухая пища и др.).

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