https://news.day.az/politics/1484324.html Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи в Украину - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи в Украину - ФОТО - ВИДЕО
В ответ на обращения, поступившие от городов Украины по линии городов-побратимов и партнеров, из Баку и Гянджи отправлена в Украину гуманитарная помощь в виде продовольственных товаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Украину отправлена 101 тонна гуманитарной помощи (из Баку 66 тонн, а из Гянджи 35 тонн) в виде продовольственных товаров с длительным сроком хранения (консервы, чай, сухая пища и др.).
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