Провокационное заявление Армена Григоряна: почему оно нелепо?

Автор: Акпер Гасанов

В руководстве Армении наметился явный раскол по поводу будущего этой страны. Как известно, ряд представителей официального Еревана за последние дни выступил с заявлениями о неизбежности налаживания отношений между Арменией и Азербайджаном. Приводился набор аргументов в пользу такого развития событий.

В частности, министр экономики соседней страны Ваган Керобян выступил в качестве сторонника скорейшего налаживания торговых отношений между Азербайджаном и Арменией. В частности, он подчеркивал, что для развития торговли необходимо восстановить железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Еще более однозначное заявление сделал экс-министр здравоохранения Армении, депутат от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян. "Мы 30 лет назад ошиблись, когда во время агонии рушащейся империи снова выбрали смерть и войну, стали "победителями" и были ослеплены гордыней", - написал он на своей странице в Facebook.

И мы уже указывали в своих статьях, что все это является вынужденной мерой со стороны руководства РА. Потому, что чисто экономически эта страна стремительно идет ко дну. А чисто геополитически она уже не представляет интереса для ведущих мировых держав, тогда как авторитет и роль нашей страны только растут.

Но все эти очевидные аргументы прошли мимо секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, которого называют одним из приближенных Никола Пашиняна и его "говорящей головой" по вопросам внешней политики и безопасности. Голова эта, замечу, является не только "говорящей", но и многострадальной. Именно на нее в свое время обрушилось недовольство граждан РА, которые искали выход своему недовольству в связи с подписанием Пашиняном трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

За этот свой "подвиг" Григорян удостоился особого доверия у Пашиняна или за что-то другое, нам неизвестно. Но факт остается фактом - заявление главы Совбеза РА диссонирует с речами Керобяна и Торосяна, по сути ставя их в положение лжецов и лицемеров. Или же свидетельствуя о том, что премьер-министр РА уже просто не в состоянии контролировать свое ближайшее окружение, столь активно демонстрирующее различие взглядов на будущее страны.

Так или иначе, но Григорян заявил, что предполагаемое требование официального Баку об организации движения по другому маршруту вместо Лачинского коридора неправомерно. По его словам, согласованного плана альтернативного маршрута, как это прописано в трехстороннем заявлении, на данный момент нет.

"В любом случае Армения не давала согласия на какой-либо план, поэтому требование Азербайджана неправомерно", - заявил секретарь армянского Совбеза. Сразу заметим, что у официального Еревана нет никаких прав говорить о каком-либо нарушении трехстороннего заявления на фоне того, что РА нагло игнорирует его четвертый пункт, в котором говорится о необходимости вывода всех армянских вооруженных формирований параллельно с размещением российских миротворческих сил.

Далее мы читаем пункт 6 данного заявления, где четко указано, что Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. Но по согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Ханкенди и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

И тут вынужден еще кое о чем напомнить. Есть соответствующий указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании новых экономических зон. В том числе и Карабахской экономической зоны. В состав которой входят также и Ханкенди, Ходжалинский район и часть Ходжавендского района, которые временно подконтрольны российскому миротворческому контингенту. Но весь мир признает эти земли территорией Азербайджана.

Точно также, как территорией Азербайджана является Лачинский район и, соответственно, проходящий там коридор. Соответственно, требование официального Баку об организации движения по другому маршруту вместо Лачинского коридора абсолютно правомерно. Азербайджан же не требует учитывать его мнение по поводу проходящих по территории Армении маршрутов!

Также вынуждены напомнить главе Совбеза РА, что выражение "в течение трех лет" не тождественно выражению "по истечении трех лет". В реальности это может быть и более сжатый срок. Азербайджан же не раз доказывал, что многое он способен сделать намного быстрее, чем прогнозировалось ранее. Вот и альтернативную Лачинскому коридору дорогу удалось построить намного быстрее. Построена она, замечу, за наши бюджетные средства. Так что, не Армении решать, кому, когда и как этой дорогой пользоваться.

Таков честный расклад. Другое дело, что у главы Совбеза РА может быть глубоко личное мнение на сей счет. Но оно, как и мнение подписанта трехстороннего заявления Никола Пашиняна, не окажет никакого влияния на естественный ход событий. Азербайджан уже доказал, что способен реализовывать все поставленные перед собой цели. Вне зависимости от глубины раскола внутри армянской власти.