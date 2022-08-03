Азербайджанская армия провела операцию «Возмездие»

3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации, грубо нарушили положения Заявления от 10 ноября 2020 года и совершили диверсионно-террористический акт против частей Азербайджанской Армии. В результате террористической провокации погиб наш военнослужащий Кязимов Анар Рустам оглы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана



Кроме того, элементы незаконных армянских вооруженных формирований попытались захватить сопку Киргиз, расположенную в горной цепи, охватывающей территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и закрепить там новые боевые позиции.



В результате проведенной подразделениями Азербайджанской Армии ответной операции были взяты под контроль возвышенность Киргиз, а также Сарыбаба вдоль Карабахского хребта Малого Кавказского хребта и ряд других важных господствующих высот.



В настоящее время наши подразделения ведут инженерные работы по обустройству новых позиций и строительству подъездных дорог.



В рамках операции было уничтожено несколько боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, а также нанесен авиаудар по воинской части в поселке Юхари Оратаг бывшего Агдаринского района. В результате уничтожена живая сила незаконных армянских формирований, а также уничтожено несколько гаубиц Д-30, военная техника и большое количество боеприпасов.



Азербайджанская Республика неоднократно заявляла, что, вопреки трёхстороннему заявлению, присутствие вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы миротворцы Российской Федерации, остается источником опасности.



Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований абсолютно необходимы.



Министерство обороны заявляет, что в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики любой террор и провокация, совершенные на суверенных территориях нашей страны, будут решительно пресекаться, а контрмеры будут еще более шокирующими.